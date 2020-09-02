Bay röveşata Ümraniyespor’da

Türkiye kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep'de forma giyen Senegalli yıldız, İstanbul temsilcisiyle 1+1 yıllık sözleşme yaptı. Sow yeniden Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söylerken "Bay Röveşata" lakaplı yıldız isim yeni sezonu heyecanla beklediğini kaydetti. Moussa Sow imzası sonrası şunları söyledi: "Fenerbahçe'den sonra Bursaspor ve Gazişehir'de oynadım. Şimdi de Ümraniyespor'dayım. Ben Türkiye'yi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.