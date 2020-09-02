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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Bay röveşata Ümraniyespor’da

Bay röveşata Ümraniyespor’da

Bay röveşata Ümraniyespor’da

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor tecrübenin peşinden koştu. Kırmızı-beyazlılar, forvet hattını ile güçlendirdi.

Türkiye kariyerinde , ve Gaziantep'de forma giyen Senegalli yıldız, İstanbul temsilcisiyle 1+1 yıllık sözleşme yaptı. Sow yeniden Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söylerken "Bay Röveşata" lakaplı yıldız isim yeni sezonu heyecanla beklediğini kaydetti. imzası sonrası şunları söyledi: "Fenerbahçe'den sonra Bursaspor ve Gazişehir'de oynadım. Şimdi de Ümraniyespor'dayım. Ben Türkiye'yi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 2.9.2020
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