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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Barış Sungur Kırşehir Bld.'de

Barış Sungur Kırşehir Bld.'de

2. Grup ekiplerinden , transferde bombaları patlatıyor. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'nin 'dan 5 yıllığına transfer ettiği genç yetenek Barış Sungur'u 1 yıllığına kiraladı.

2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden , transferde bombaları patlatıyor. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'nin 'dan 5 yıllığına transfer ettiği genç yetenek Barış Sungur'u 1 yıllığına kiraladı. Kırşehir, daha önce de Beşiktaş altyapısı çıkışlı forvet Ali Kuçik ve Fenerbahçe alt yapısından yetişen orta saha Gökay İravul'u almıştı.

  1. 2.9.2020
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