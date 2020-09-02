Barış Sungur Kırşehir Bld.'de

2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, transferde bombaları patlatıyor. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'nin Bucaspor'dan 5 yıllığına transfer ettiği genç yetenek Barış Sungur'u 1 yıllığına kiraladı. Kırşehir, daha önce de Beşiktaş altyapısı çıkışlı forvet Ali Kuçik ve Fenerbahçe alt yapısından yetişen orta saha Gökay İravul'u almıştı.