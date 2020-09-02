Ban-Ban’dan 3 imza

Ligin yeni ekibi Bandırmaspor transferde şov yaptı. Bordo-beyazlılar, Boluspor'dan başarılı orta saha oyuncusu Emir Halilovic ve Giresunspor'dan 30 yaşındaki Gineli yıldız Michel Landel'i transfer etti. Marmara temsilcisi ayrıca , Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç sol beki Abdulcebrail Akbulut ile anlaşmaya vardı.