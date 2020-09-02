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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Ban-Ban’dan 3 imza

Ban-Ban’dan 3 imza

Ligin yeni ekibi Bandırmaspor transferde şov yaptı. , 'dan başarılı orta saha oyuncusu ve Giresunspor'dan 30 yaşındaki Gineli yıldız 'i etti.

Ligin yeni ekibi Bandırmaspor transferde şov yaptı. Bordo-beyazlılar, 'dan başarılı orta saha oyuncusu ve Giresunspor'dan 30 yaşındaki Gineli yıldız 'i etti. Marmara temsilcisi ayrıca , 'nin 18 yaşındaki genç sol beki Abdulcebrail Akbulut ile anlaşmaya vardı.

  1. 2.9.2020
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