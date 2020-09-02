Ban-Ban’dan 3 imza
Ligin yeni ekibi Bandırmaspor transferde şov yaptı. Bordobeyazlılar, Boluspor'dan başarılı orta saha oyuncusu Emir Halilovic ve Giresunspor'dan 30 yaşındaki Gineli yıldız Michel Landel'i transfer etti.
Ligin yeni ekibi Bandırmaspor transferde şov yaptı. Bordo-beyazlılar, Boluspor'dan başarılı orta saha oyuncusu Emir Halilovic ve Giresunspor'dan 30 yaşındaki Gineli yıldız Michel Landel'i transfer etti. Marmara temsilcisi ayrıca , Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç sol beki Abdulcebrail Akbulut ile anlaşmaya vardı.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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