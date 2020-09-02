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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Altay şov sürüyor

Altay şov sürüyor

Transferin hızlı takımı durmuyor. Izmir temsilcisi Ziya Alkurt, Timur, Rıdvan ve Abdullah’ı da kattı...

Bu sezon şampiyonluğu çok isteyen Altay, transfer döneminin en hızlı takımlarından biri. temsilcisi, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ziya Alkurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki ön libero Timur Temeltaş ve 29'luk sağ bek Rıdvan Şimşek de 1'er yıllık sözleşmelerin altına imza attı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın ile de 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Altay en büyük hedefi olan Ricardo Quaresma için de teması sıklaştırdı. Stoper Numan Çürüksu ile de anlaştı.

  1. 2.9.2020
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