Altay şov sürüyor

Bu sezon şampiyonluğu çok isteyen Altay, transfer döneminin en hızlı takımlarından biri. İzmir temsilcisi, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ziya Alkurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki ön libero Timur Temeltaş ve 29'luk sağ bek Rıdvan Şimşek de 1'er yıllık sözleşmelerin altına imza attı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın ile de 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Altay en büyük hedefi olan Ricardo Quaresma için de teması sıklaştırdı. Stoper Numan Çürüksu ile de anlaştı.