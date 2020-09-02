Altay şov sürüyor
Transferin hızlı takımı durmuyor. Izmir temsilcisi Ziya Alkurt, Timur, Rıdvan ve Abdullah’ı da kattı...
Bu sezon şampiyonluğu çok isteyen Altay, transfer döneminin en hızlı takımlarından biri. İzmir temsilcisi, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ziya Alkurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki ön libero Timur Temeltaş ve 29'luk sağ bek Rıdvan Şimşek de 1'er yıllık sözleşmelerin altına imza attı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın ile de 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Altay en büyük hedefi olan Ricardo Quaresma için de teması sıklaştırdı. Stoper Numan Çürüksu ile de anlaştı.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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