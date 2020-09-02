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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Alabi Toheeb K.Gücü’nde

K.Gücü’nde

Alabi Toheeb K.Gücü’nde

 , ülkesinin forması giyen 19 yaşındaki Nijeryalı sol bek ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

, ülkesinin forması giyen 19 yaşındaki Nijeryalı sol bek ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

  1. 2.9.2020
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