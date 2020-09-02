Akhisar’ın yardım çığlığı

Geçen sezon Süper Lig'e dönme fırsatını Play-Off'ta kaçıran, yeni sezon öncesi birçok as futbolcusunu kaybedip eski yabancı futbolculara olan yüzünden FIFA kanalıyla gelen transfer yasağını kaldıramayan Akhisarspor'da Asbaşkan Ali Kuloğlu camiaya destek çağrısı yaptı.