ADS yeniden Özat’a emanet

Özat, geçtiğimiz sezona da Adana Demirspor'un başında göreve başlamış fakat daha sonra görevinden ayrılmıştı. Ümit Özat'ın sosyal medya paylaşımı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı. Müslüm Gürses'in parçasından atıfta bulunarak açıklama yapan Özat'ın, "Her şeyde sen varsın, unutamadım" şeklindeki mesajı büyük beğeni topladı.