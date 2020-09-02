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02 Eylül 2020, Çarşamba
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ADS yeniden Özat’a emanet

ADS yeniden Özat’a emanet

1. Lig ekiplerinden Demirspor'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Özat, geçtiğimiz sezona da Demirspor'un başında göreve başlamış fakat daha sonra görevinden ayrılmıştı. 'ın sosyal medya paylaşımı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı. 'in parçasından atıfta bulunarak açıklama yapan Özat'ın, "Her şeyde sen varsın, unutamadım" şeklindeki mesajı büyük beğeni topladı.

  1. 2.9.2020
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