ADS yeniden Özat’a emanet
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi.
Özat, geçtiğimiz sezona da Adana Demirspor'un başında göreve başlamış fakat daha sonra görevinden ayrılmıştı. Ümit Özat'ın sosyal medya paylaşımı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı. Müslüm Gürses'in parçasından atıfta bulunarak açıklama yapan Özat'ın, "Her şeyde sen varsın, unutamadım" şeklindeki mesajı büyük beğeni topladı.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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