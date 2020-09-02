19 Eylül’de start alıyor
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi Ankara'da yapıldı. Fikstür çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.
2. Lig'de sezon 19 Eylül'de başlayacak, 8 Mayıs 2021'de bitecek. 3. Lig'de ise 1 Mayıs 2021'de sona erecek. Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. 3. Lig'de ise 2, 3 ve 4. Grup'ta 17, 1. Grup'ta ise 16 takımla oynanacak.
6 TAKIM ÇIKACAK
TFF 3.Lig'de sezon sonunda grup birincileri 2.Lig'e çıkacak. Grup 2. ,3., 4. ve 5.leri play-off'a gidecek. Her grubun play-off birincisi tarafsız sahada tek maç usulü oynayacak ve 2 takım daha 2.Lig'e çıkacak.
4 EKİP DÜŞECEK
Ligden düşmenin kaldırılması, BAL'dan gelen takım sayısının da artırılmasıyla 4 gruba çıkan TFF 3. Lig'de gelecek sezon gruplarda son dört sırada yer alan takımlar Bölgesel Amatör Lig'e düşecekler.
YAYIN ANLAŞMASI
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "TFF 2. Lig ve 3. Lig'in marka değerini yükseltmek, izlenmesini canlı olarak sağlamak en büyük hedefimiz. Misli.com ile isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaştık" dedi.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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