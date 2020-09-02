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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara 19 Eylül’de start alıyor

’de start alıyor

19 Eylül’de start alıyor

2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi 'da yapıldı. Fikstür çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

2. Lig'de sezon 'de başlayacak, 8 Mayıs 2021'de bitecek. 3. Lig'de ise 1 Mayıs 2021'de sona erecek. 'ta 20, 'ta 19 takım yer alıyor. 3. Lig'de ise 2, 3 ve 4. Grup'ta 17, 1. Grup'ta ise 16 takımla oynanacak.

6 TAKIM ÇIKACAK
TFF 3.Lig'de sezon sonunda grup birincileri 2.Lig'e çıkacak. Grup 2. ,3., 4. ve 5.leri play-off'a gidecek. Her grubun play-off birincisi tarafsız sahada tek maç usulü oynayacak ve 2 takım daha 2.Lig'e çıkacak.

4 EKİP DÜŞECEK
Ligden düşmenin kaldırılması, BAL'dan gelen takım sayısının da artırılmasıyla 4 gruba çıkan TFF 3. Lig'de gelecek sezon gruplarda son dört sırada yer alan takımlar 'e düşecekler.

YAYIN ANLAŞMASI
TFF Başkanı , "TFF 2. Lig ve 3. Lig'in marka değerini yükseltmek, izlenmesini canlı olarak sağlamak en büyük hedefimiz. Misli.com ile isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaştık" dedi.

  1. 2.9.2020
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