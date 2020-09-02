19 Eylül’de start alıyor

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi Ankara'da yapıldı. Fikstür çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.



2. Lig'de sezon 19 Eylül'de başlayacak, 8 Mayıs 2021'de bitecek. 3. Lig'de ise 1 Mayıs 2021'de sona erecek. Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. 3. Lig'de ise 2, 3 ve 4. Grup'ta 17, 1. Grup'ta ise 16 takımla oynanacak.



6 TAKIM ÇIKACAK

TFF 3.Lig'de sezon sonunda grup birincileri 2.Lig'e çıkacak. Grup 2. ,3., 4. ve 5.leri play-off'a gidecek. Her grubun play-off birincisi tarafsız sahada tek maç usulü oynayacak ve 2 takım daha 2.Lig'e çıkacak.



4 EKİP DÜŞECEK

Ligden düşmenin kaldırılması, BAL'dan gelen takım sayısının da artırılmasıyla 4 gruba çıkan TFF 3. Lig'de gelecek sezon gruplarda son dört sırada yer alan takımlar Bölgesel Amatör Lig'e düşecekler.



YAYIN ANLAŞMASI

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "TFF 2. Lig ve 3. Lig'in marka değerini yükseltmek, izlenmesini canlı olarak sağlamak en büyük hedefimiz. Misli.com ile isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaştık" dedi.