Timsah'ta olaylı kongre

Bursaspor'da başkanlık seçimi ertelendi. Erkan Kamat'ın tek aday olarak gireceği seçimlerde ilk tura sadece 703 üye geldi. Çoğunluk sağlanamadı. Ancak kongre olaylı geçti. Kongre üyeleri birbirine girdi. Çevik kuvvet müdahale etti. 30 Ağustos'ta yeni başkan seçilecek.