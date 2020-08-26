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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Timsah'ta olaylı kongre

Timsah'ta olaylı kongre

'da başkanlık seçimi ertelendi. 'ın tek aday olarak gireceği seçimlerde ilk tura sadece 703 üye geldi.

'da başkanlık seçimi ertelendi. 'ın tek aday olarak gireceği seçimlerde ilk tura sadece 703 üye geldi. Çoğunluk sağlanamadı. Ancak kongre olaylı geçti. Kongre üyeleri birbirine girdi. Çevik kuvvet müdahale etti. 30 Ağustos'ta yeni başkan seçilecek.

  1. 26.8.2020
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