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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Tarsus peş peşe imzaları attırıyor

Tarsus peş peşe imzaları attırıyor

2. Lig ekiplerinden , iç transferde ve ile yeniden anlaştı.

2. Lig ekiplerinden , iç transferde ve ile yeniden anlaştı. Tarsus İdman Yurdu, iç transferde Barış, Anıl, Kaplan, Çağrı, Samet, İbrahim, Aytaç, Onur, Asım, Mert, Cem ve Mahsun ile yeniden sözleşme yenilenmişti. Anlaşmaya varılan 12 ismin ardından dün de Alperen Pak ve Sefa Durmuş ile masaya oturan komitesi iki oyuncuyla el sıkışarak yeniden sözleşme yeniledi. Transfer komitesi Ferhat, Nurullah ve Yılmaz Can'ı da yeni sözleşme için görüşmeye çağırdı.
  1. 26.8.2020
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