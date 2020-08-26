Segbefia, Tuzla ile imzaladı - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Segbefia Tuzla ile imzaladı

Segbefia, Tuzla ile imzaladı

Segbefia, Tuzla ile imzaladı

Ligin yeni temsilcisi takviyelerini sürdürüyor. ekibi, son olarak Altay'da forma giyen ile anlaşmaya vardı.

Ligin yeni temsilcisi takviyelerini sürdürüyor. ekibi, son olarak Altay'da forma giyen ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu resmi imzayı attı. Tuzlaspor ayrıca ön libero Okan Dernek ve sol kanat oyuncusu Ahmet Yazar'ı da kaptı. Böylece bu sezon 12. transferlerini gerçekleştirmiş oldular.

  1. 26.8.2020
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