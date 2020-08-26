Segbefia, Tuzla ile imzaladı

Ligin yeni temsilcisi Tuzlaspor takviyelerini sürdürüyor. İstanbul ekibi, son olarak Altay'da forma giyen Prince Segbefia ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu resmi imzayı attı. Tuzlaspor ayrıca ön libero Okan Dernek ve sol kanat oyuncusu Ahmet Yazar'ı da kaptı. Böylece bu sezon 12. transferlerini gerçekleştirmiş oldular.