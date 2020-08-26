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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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’da Ertekin devri

Sakarya’da Ertekin devri

Sakaryaspor, ile 1 senelik sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, ile 1 senelik sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Ertekin, "Yarıda bıraktığımız, yarım kalan bir hikayemiz vardı, inşallah sezonun sonunda gülen taraf biz oluruz ve hikayeyi tamamlamış oluruz" dedi. Ertekin için Rüstemler Tesisleri'nde bir imza töreni gerçekleştirildi. Törende 1 senelik sözleşmeyi imzalayan Ertekin, yeşil-siyahlı ekibi, şampiyon yaparak bir üst lige çıkartmak için sıvadı. Başkan Cevat Ekşi, "Çalışmalarımıza tam gaz başladık. bittikten sonra hemen iç transferler ile alakalı görüşmelere başladık ve görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
  1. 26.8.2020
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