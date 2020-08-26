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Q7 heyecanı

Q7 heyecanı

'e yükselmek isteyen Altay hücum hattını mükemmel hale getirmek için büyük bir tecrübenin peşine düştü. Yaklaşık 10 gün önce Altay-Quaresma haberleri başkan tarafından ilk defa doğrulandı.

Süper Lig'e yükselmek isteyen Altay hücum hattını mükemmel hale getirmek için büyük bir tecrübenin peşine düştü. Yaklaşık 10 gün önce Altay-Quaresma haberleri başkan tarafından ilk defa doğrulandı. Ekmekçioğlu "Evet Quaresma ile görüşüyoruz. O pozisyonda bir boşluğumuz var. Olumlu ya da olumsuz sonuçların bilemem ama temasımız sürüyor" diye konuştu.

EN YAŞLISI İBRAHİM
Altay bir yandan transfer harekatını sürdürürken diğer taraftan takımın kampı sürüyor. 'nin orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu 40 yaşında futbolu bıraktıktan sonra Altaylı , profesyonel liglerin en yaşlı ismi oldu. 39 yaşındaki İbrahim ile 1 yıl daha yeni sözleşme imzalanacak. Tecrübeli stoper son senesinde şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

  1. 26.8.2020
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