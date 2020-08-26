Q7 heyecanı
Süper Lig'e yükselmek isteyen Altay hücum hattını mükemmel hale getirmek için büyük bir tecrübenin peşine düştü. Yaklaşık 10 gün önce Altay-Quaresma haberleri başkan Özgür Ekmekçioğlu tarafından ilk defa doğrulandı.
Süper Lig'e yükselmek isteyen Altay hücum hattını mükemmel hale getirmek için büyük bir tecrübenin peşine düştü. Yaklaşık 10 gün önce Altay-Quaresma haberleri başkan Özgür Ekmekçioğlu tarafından ilk defa doğrulandı. Ekmekçioğlu "Evet Quaresma ile görüşüyoruz. O pozisyonda bir boşluğumuz var. Olumlu ya da olumsuz sonuçların bilemem ama temasımız sürüyor" diye konuştu.
EN YAŞLISI İBRAHİM
Altay bir yandan transfer harekatını sürdürürken diğer taraftan takımın Afyonkarahisar kampı sürüyor. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu 40 yaşında futbolu bıraktıktan sonra Altaylı İbrahim Öztürk, profesyonel liglerin en yaşlı ismi oldu. 39 yaşındaki İbrahim ile 1 yıl daha yeni sözleşme imzalanacak. Tecrübeli stoper son senesinde şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.
- 26.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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