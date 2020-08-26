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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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İlk rakip Akhisar

İlk rakip Akhisar

hazırlıklarını sürdürüyor. temsilcisi ilk hazırlık maçını Perşembe günü Akhisarspor ile oynayacak.

hazırlıklarını sürdürüyor. temsilcisi ilk hazırlık maçını Perşembe günü Akhisarspor ile oynayacak. 4 veya 5 Eylül'de ise rakip olacak. Bu maç Stadı'nda oynanacak.
  1. 26.8.2020
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