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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Gümüşhane’de yeni dönem

Gümüşhane’de yeni dönem

2.Lig ekibi Gümüşhanespor'un olağan kongresinde başkanlığa seçildi.

2.Lig ekibi Gümüşhanespor'un olağan kongresinde başkanlığa seçildi. Yapılan kongrenin divan başkanlığını Akın Üstün yaptı. Tek listeyle yapılan kongrede Hakan Arslan, Gümüşhanespor'un yeni başkanı oldu
  1. 26.8.2020
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