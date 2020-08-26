Es-Es'in Melih 'Ağa'sı

Eskişehirspor'da kaleci Melih Ağa'nın sözleşmesi sona ermişti. 27 yaşındaki eldiven, zor durumda bırakmamak için başka takımlarla anlaşmamış yönetimle masaya oturmuştu. Yeniden Es-Es ile anlaşan Melih Ağa takımın gençlerine de örnek oluyor. Yönetim onun fedakarlığından çok memnun.