Es-Es'in Melih 'Ağa'sı - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Es-Es'in Melih 'Ağa'sı

Es-Es'in Melih 'Ağa'sı

'da kaleci 'nın sözleşmesi sona ermişti.

'da kaleci 'nın sözleşmesi sona ermişti. 27 yaşındaki eldiven, zor durumda bırakmamak için başka takımlarla anlaşmamış yönetimle masaya oturmuştu. Yeniden Es-Es ile anlaşan Melih Ağa takımın gençlerine de örnek oluyor. Yönetim onun fedakarlığından çok memnun.

  1. 26.8.2020
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