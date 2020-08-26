Adana coştu

TFF 1. Lig'de bu sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Adanaspor transfer harekatını başlatıyor. Turuncu-beyazlıların ilk hamlesi Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh olacak. Adanaspor, İranlı forveti kiralamak için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Kanarya'nın da bu isteğe sıcak yaklaştığı kaydedildi. Allahyar'ın Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon İstanbulspor ile lig ve kupada toplam 12 maça çıktı. Kupada Büyükçekmece Tepecik ağlarını sarstı. Devre arasında Kanarya'ya döndü.