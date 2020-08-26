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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Adana coştu

Turuncu-beyazlılar, 'den Allahyar'ı istedi. Sarı-lacivertliler kiralamaya sıcak bakıyor.

1. Lig'de bu sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen transfer harekatını başlatıyor. Turuncu-beyazlıların ilk hamlesi 'den Allahyar Sayyadmanesh olacak. Adanaspor, İranlı forveti kiralamak için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Kanarya'nın da bu isteğe sıcak yaklaştığı kaydedildi. Allahyar'ın Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon İstanbulspor ile lig ve kupada toplam 12 maça çıktı. Kupada Büyükçekmece Tepecik ağlarını sarstı. Devre arasında Kanarya'ya döndü.

  1. 26.8.2020
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