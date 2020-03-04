Giresun affetmedi

OSMANLI-K.GÜMRÜK

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, zirveyi hedefleyen Karagümrük'ü ağırladı. 82'de Blagojevic ile öne geçen Başkent ekibi galibiyete yakındı. Ancak İstanbul temsilcisinn stoperi Fatih boş geçmedi, Fatih Karagümrük 1 puanı kurtardı.



ESKİŞEHİR-AKHİSAR

Üst sıraları kovalayan Akhisar, Onur Ayık'ın harika oynadığı mücadelede Eskişehirspor'u yenmeyi başardı. Akhisar böylece 2 hafta üst üste galibiyete uzandı. Eskişehirspor ise art arda 4. hafta da yenildi. Kümede kalma yolunda kritik kayıplar verdiler.



ADANA DEMİR-HATAY

Lider Hatayspor ile takipçilerinden Adana Demirspor arasındaki mücadeleden bir galip çıkmadı. Hatayspor, Gökhan'ın müthiş golüyle öne geçti. Adana Demir formda golcüsü Mehmet Akyüz ile eşitliği buldu. Ligin iki güçlü temsilcisi puanları paylaştı.



ÜMRANİYE-BURSA

Hakem Erkan Özdamar'ın kötü performans gösterdiği maçta ligin iki iddialı takımı 1-1 berabere kaldı. Timsahlar erken golle öne geçti ancak Nouri skoru eşitledi. Bursaspor 3 haftadır kazanamıyor. Ümraniye'nin yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.



ERZURUM-MENEMEN

Dadaşlar zirveye adım adım yaklaşıyor. Hatayspor'un takıldığı haftada Menemen'i deviren Erzurumspor liderle farkı 4'e kadar indirdi. Sağ bek Murat Uçar çok iyi bir sezon geçiriyor. Hücum hattında da taşlar iyice yerine oturdu. Şampiyonluğu kovalıyorlar.



İSTANBUL-ADANASPOR

Boğalar, kümede kalmak için uğraş veren rakibini tek golle mağlup etmeyi bildi. İstanbulspor daha üstün olan taraftı. Ancak farkı açamadılar. İstanbulspor'un kalecisi Alperen maçın kurtarışına imza atarak takımına 3 puanı hediye etti.



ALTAY-ALTINORDU

Çıkışını sürdüren İzmir temsilcisi, 'Kral' Paixao'nun da kendini bulmasıyla birlikde üst sıralara yürüyüşünü sürdürüyor. İzmir derbisinde Altınordu'yu yıldız ismiyle geçen siyah-beyazlılar play-off potasına girdi. Tüm takım çok formda.



BALIKESİR-KEÇİÖREN

İlk yarının flaş ekiplerinden Keçiörengücü'nün düşüşü sürüyor. Daplasmanda Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldılar. Son 8 maçta tek galibiyetleri var. Bal-Kes 3 haftadır kaybetmiyor. Play-off'a yaklaşamadı, düşme hattından ise uzak.



GİRESUN-BOLUSPOR

4 hafadır kazanamayan Giresunspor önemli bir galibiyet alarak iyice rahatladı. Boluspor'u devirerek ateş hattından daha da uzaklaştılar. Boluspor'un ise galibiyet hasreti sürüyor. Tam 17 haftadır kazanamıyorlar, küme düşme hattındalar.



ES-ES'TEN KÖTÜ SERİ

Eksi puanlar, mali sıkıntılar, yabancıların ayrılması gibi binbir dertle uğraşan Eskişehirspor 4 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. Ancak genç oyuncuların müthiş mücadelesi bir süredir yeterli olmuyor. Eskişehirsopr art arda 4. mağlubiyetini aldı.