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04 Mart 2020, Çarşamba
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Es-Es ’de

Es-Es İdlib’de

Kahraman ordumuzun bir pilotu operasyona Es-Es formasını da götürdü. Beğeni topladı...

Anadolu'nun köklü devi , 1. Lig'de kötü günler geçirmesine rağmen arkasındaki muhteşem destek hiç azalmıyor. 'te Bahar Kalkanı harekatına katılan bir kahraman pilotumuz operasyona Eskişehirspor formasını da götürdü. Pilotumuzun bu görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Eskişehirsporlu taraftarlar, kahraman pilotumuza destek mesajı yağdırdı.
  1. 4.3.2020
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