Dadaşlara yan bakılmıyor - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Dadaşlara yan bakılmıyor

yan bakılmıyor

Dadaşlara yan bakılmıyor

evinde 4’te 4 yaptı Zirvedeki ile puan farkı 4’e indi.

1. Lig'de Erzurumspor yoluna dolu dizgin devam ediyor. Menemenspor'u 2-0 mağlup eden Dadaşlar sahasında üst üste 4. karşılaşmasını da kazandı. , Keçiörengücü ve 'dan sonra Menemen'i de deviren mavi-beyazlılar zirveye yaklaşıyor. Lider Hatayspor'un takıldığı haftada kazanan BB Erzurumspor puan farkını 4'e kadar çekti. Kulüp başkanı Hüseyin Üneş de iddialı: "Ligi lider bitirerek şampiyon olmak istiyoruz. Haftaya Hatayspor ile deplasmanda oynayacağız. Farkı 1'e indirebiliriz. 6 puanlık bir maç olacak. Rakiplere bakınca onlardan iyi durumda olduğumuzu görüyorum"
  1. 4.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dadaşlara yan bakılmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN