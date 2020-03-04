Dadaşlara yan bakılmıyor
Erzurum evinde 4’te 4 yaptı Zirvedeki Hatay ile puan farkı 4’e indi.
TFF 1. Lig'de BB Erzurumspor yoluna dolu dizgin devam ediyor. Menemenspor'u 2-0 mağlup eden Dadaşlar sahasında üst üste 4. karşılaşmasını da kazandı. Balıkesirspor, Keçiörengücü ve Bursaspor'dan sonra Menemen'i de deviren mavi-beyazlılar zirveye yaklaşıyor. Lider Hatayspor'un takıldığı haftada kazanan BB Erzurumspor puan farkını 4'e kadar çekti. Kulüp başkanı Hüseyin Üneş de iddialı: "Ligi lider bitirerek şampiyon olmak istiyoruz. Haftaya Hatayspor ile deplasmanda oynayacağız. Farkı 1'e indirebiliriz. 6 puanlık bir maç olacak. Rakiplere bakınca onlardan iyi durumda olduğumuzu görüyorum"
- 4.3.2020
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