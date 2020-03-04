Bursaspor sıkıntılı

TFF 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda karşılaştığı Cesar Grup Ümraniyespor maçında da galibiyete hasret kalan Bursaspor, kazanmakta zorlanıyor. BB Erzurumspor ve Altay maçındaki kayıpların ardından sıralamada da gerileyen yeşil beyazlılar, 25'inci haftayı 4'üncü basamakta tamamladı. Lider Hatayspor ile arasındaki puan farkı 8 olan Bursa temsilcisinin, ikinci BB Erzurumspor ile puan farkı da 4'e çıktı. Yeşil beyazlıların, son maçlarında en büyük sorununu ise savunma oluşturdu. Deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yenmesinin ardından son son 6 mücadelede de kalesini gole kapatamayan Bursa temsilcisi, 9 gol yedi.

SHEHU VE ÖZER CEZALI

İstanbul ekibi karşısında da öne geçmesine karşın rakibin golüne engel olamayarak sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Bursaspor, ligin ilk 10 basamağındaki ekipler arasında en fazla golü kalesinde gören ekiplerden de biri oldu. Bursaspor diğer yandan, bu sezonki mücadelelerinin önemli bir kısmını 11 kişi tamamlayamadı. Son oynanan mücadelede Abdullahi Shehu kırmızı kart görürken; yeşil beyazlılar, bu sezon ligde 7'nci kez maçı 10 kişi tamamladı. Geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de mücadele eden Bursa temsilcisi, yalnızca sezonun son haftasındaki maçta eksik kalmıştı. Bu hafta İstanbulspor'u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor, kart cezalısı Shehu ve cezası devam eden Özer Hurmacı'dan faydalanamayacak.