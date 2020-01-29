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29 Ocak 2020, Çarşamba
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köpürdü

Osman Özköylü köpürdü

’un hocası Özköylü, Demir maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Özköylü “Atmosferden etkilenerek düdükler çaldı” dedi.

Küme düşme hattından kurtulmaya çalışan 2-0 yenik duruma düştüğü deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Kırmızı- beyazlıların hocası maç sonu konuşmasında normal bir tonla konuşurken, konu hakeme gelince sesi bir hayli yükseldi. Deneyimli çalıştırıcı "Hakem bize penaltımızı vermiyor. Aynısı Demirspor'a olsa eminim ki o penaltıyı vermişti" dedi. Özköylü sözlerini şöyle tamamladı: "Allah'ın adaleti ama. Son 10 dakika 10 kişi mücadele ettik. Sen bizi yalnız bırakıyorsun ama Allah bizi yalnız bırakmadı"

  1. 29.1.2020
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