Osman Özköylü köpürdü

Küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Boluspor 2-0 yenik duruma düştüğü Adana Demirspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Kırmızı- beyazlıların hocası Osman Özköylü maç sonu konuşmasında normal bir tonla konuşurken, konu hakeme gelince sesi bir hayli yükseldi. Deneyimli çalıştırıcı "Hakem bize penaltımızı vermiyor. Aynısı Adana Demirspor'a olsa eminim ki o penaltıyı vermişti" dedi. Özköylü sözlerini şöyle tamamladı: "Allah'ın adaleti ama. Son 10 dakika 10 kişi mücadele ettik. Sen bizi yalnız bırakıyorsun ama Allah bizi yalnız bırakmadı"