Osman Özköylü köpürdü
Boluspor’un hocası Özköylü, Adana Demir maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Özköylü “Atmosferden etkilenerek düdükler çaldı” dedi.
Küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Boluspor 2-0 yenik duruma düştüğü Adana Demirspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Kırmızı- beyazlıların hocası Osman Özköylü maç sonu konuşmasında normal bir tonla konuşurken, konu hakeme gelince sesi bir hayli yükseldi. Deneyimli çalıştırıcı "Hakem bize penaltımızı vermiyor. Aynısı Adana Demirspor'a olsa eminim ki o penaltıyı vermişti" dedi. Özköylü sözlerini şöyle tamamladı: "Allah'ın adaleti ama. Son 10 dakika 10 kişi mücadele ettik. Sen bizi yalnız bırakıyorsun ama Allah bizi yalnız bırakmadı"
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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