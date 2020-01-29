Kutlu ile coştular
Çotanaklar, teknik adam değişikliğiyle uçuşa geçti. Hakan Kutlu ile 15 maça çıkan Karadeniz ekibi play-off sıralamasına yaklaştı.
TFF 1. Lig'de Giresunspor lige çok kötü başlamış ve 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik almıştı. Çotanaklar'da Erkan Sözeri yerine Hakan Kutlu getirilince işler de olumlu yönde değişti. Kutlu ile 15 maçta 26 puan toplayan Karadeniz temsilcisi 10. sıraya kadar tırmandı. 27 puana ulaşan Giresunspor lig 4'sü Keçiörengücü'nün sadece 2 puan gerisinde. Play-off sıralamasına bir hayli yakın olan Hakan Kutlu ve öğrencileri bunu başarmak için yoğun çaba sarf ediyor.
'ZOR MAÇ OLACAK'
Hakan Kutlu kazanarak yola devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Gelecek hafta lider Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan genç çalıştırıcı "Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Bunu Hatayspor deplasmanına da taşımak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Sonuna kadar mücadele ederek hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Playoff iddiamızı sonuna kadar kovalayacağız" ifadelerini kullandı.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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