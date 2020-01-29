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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Kutlu ile coştular

Kutlu ile coştular

Çotanaklar, teknik adam değişikliğiyle uçuşa geçti. ile 15 maça çıkan ekibi play-off sıralamasına yaklaştı.

1. Lig'de Giresunspor lige çok kötü başlamış ve 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik almıştı. Çotanaklar'da yerine getirilince işler de olumlu yönde değişti. Kutlu ile 15 maçta 26 puan toplayan temsilcisi 10. sıraya kadar tırmandı. 27 puana ulaşan Giresunspor lig 4'sü Keçiörengücü'nün sadece 2 puan gerisinde. Play-off sıralamasına bir hayli yakın olan Hakan Kutlu ve öğrencileri bunu başarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

'ZOR MAÇ OLACAK'

Hakan Kutlu kazanarak yola devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Gelecek hafta lider Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan genç çalıştırıcı "Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Bunu Hatayspor deplasmanına da taşımak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Sonuna kadar mücadele ederek hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Playoff iddiamızı sonuna kadar kovalayacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 29.1.2020
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