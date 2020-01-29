Akhisar’da Altıparmak ayrıldı - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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’da Altıparmak ayrıldı

Ege ekibinde gol sorunu 'ın başını yedi. son 5 karşılaşmasında gol atamamıştı.

Ege ekibinde gol sorunu 'ın başını yedi. son 5 karşılaşmasında gol atamamıştı. Bu süreçte 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Akhisar'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Yönetim kısa süre içinde yeni hocayı açıklayacak.
  1. 29.1.2020
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