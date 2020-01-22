Demir’den gövde gösterisi

TFF 1. Lig'de iki sezondur yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Adana Demirspor bu yıl karşılığını almak istiyor. Devre arasında başta Erkan Zengin olmak üzere takımı yine yıldızlarla donatan Güney temsilcisi müthiş bir başlangıç yaptı. Balıkesirspor'u deplasmanda 6-1'lik skorla deviren ADS'de yeni transferlerden Dibba da mükemmel bir futbol sergiledi. 32 yaşındaki Gambiyalı forvet Adana Demirspor formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. Nokta atışı transfer olduğunu kanıtladı. Bu arada Adana Demirspor'da transfer bitmedi. Son güne kadar takviyeler sürecek.