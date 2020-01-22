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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Demir’den gövde gösterisi

Demir’den gövde gösterisi

Yaptığı takviyelerle güçlenen Güney ekibi Bal-Kes’i 6 golle mağlup etti.

1. Lig'de iki sezondur yaptığı yatırımlarla dikkat çeken bu yıl karşılığını almak istiyor. Devre arasında başta olmak üzere takımı yine yıldızlarla donatan Güney temsilcisi müthiş bir başlangıç yaptı. 'u deplasmanda 6-1'lik skorla deviren ADS'de yeni transferlerden Dibba da mükemmel bir futbol sergiledi. 32 yaşındaki Gambiyalı forvet Demirspor formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. Nokta atışı olduğunu kanıtladı. Bu arada Adana Demirspor'da transfer bitmedi. Son güne kadar takviyeler sürecek.

  1. 22.1.2020
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