Demir’den gövde gösterisi
Yaptığı takviyelerle güçlenen Güney ekibi Bal-Kes’i 6 golle mağlup etti.
TFF 1. Lig'de iki sezondur yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Adana Demirspor bu yıl karşılığını almak istiyor. Devre arasında başta Erkan Zengin olmak üzere takımı yine yıldızlarla donatan Güney temsilcisi müthiş bir başlangıç yaptı. Balıkesirspor'u deplasmanda 6-1'lik skorla deviren ADS'de yeni transferlerden Dibba da mükemmel bir futbol sergiledi. 32 yaşındaki Gambiyalı forvet Adana Demirspor formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. Nokta atışı transfer olduğunu kanıtladı. Bu arada Adana Demirspor'da transfer bitmedi. Son güne kadar takviyeler sürecek.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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