Tuzla’da Gürses Kılıç gönderildi - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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Tuzla’da gönderildi

Tuzla’da Gürses Kılıç gönderildi

'ta evinde 'ya 3-1 kaybeden Tuzlaspor'da 'ın görevine son verildi.

'ta evinde 'ya 3-1 kaybeden Tuzlaspor'da 'ın görevine son verildi. Tuzla'nın ile oynadığı maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Kılıç ile yollarını ayıran Tuzla, hoca arayışına başladı. Genç hoca, "Galatasaray'ı TT Stadı'nda basa basa yendik. Galatasaray'ın intikam maçı Real'dir, 'dir, bu maç değildir" sözleriyle çok tartışılmıştı.
  1. 15.1.2020
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