Torul devam edecek
3.Grup ekiplerinden Torul Belediyespor, lige devam etme kararı aldı. İkinci yarı öncesinde "Çekilme" iddiaları gelen Gümüşhane temsilcisinin yönetimi, maçlara çıkmaya devam edeceklerini açıkladı.
3.Grup ekiplerinden Torul Belediyespor, lige devam etme kararı aldı. İkinci yarı öncesinde "Çekilme" iddiaları gelen Gümüşhane temsilcisinin yönetimi, maçlara çıkmaya devam edeceklerini açıkladı.
- 15.1.2020
-
Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
-
Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
Torul devam edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.