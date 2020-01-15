Tonya Doğan’da tek hedef 3. Lig

BAL 3. Grup ekiplerinden Tonya Doğanspor'da tek hedef 3. Lig olarak belirlendi. Kırmızı-beyazmavili ekipte Başkan Zafer Cora, bu sezon tek hedeflerini 3. Lig'e çıkmak olarak belirlediklerini söyledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Cora, "Tüm planlarımızı başarı için kuruyoruz. 3.Lig hedefine ulaşacağız" diye konuştu.