Tonya Doğan’da tek hedef 3. Lig - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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Tonya Doğan’da tek hedef 3.

Tonya Doğan’da tek hedef 3. Lig

3. Grup ekiplerinden 'da tek hedef 3. olarak belirlendi.

3. Grup ekiplerinden 'da tek hedef 3. olarak belirlendi. Kırmızı-beyazmavili ekipte Başkan Zafer , bu sezon tek hedeflerini 3. Lig'e çıkmak olarak belirlediklerini söyledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Cora, "Tüm planlarımızı başarı için kuruyoruz. 3.Lig hedefine ulaşacağız" diye konuştu.

  1. 15.1.2020
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