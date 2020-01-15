Tonya Doğan’da tek hedef 3. Lig
BAL 3. Grup ekiplerinden Tonya Doğanspor'da tek hedef 3. Lig olarak belirlendi.
BAL 3. Grup ekiplerinden Tonya Doğanspor'da tek hedef 3. Lig olarak belirlendi. Kırmızı-beyazmavili ekipte Başkan Zafer Cora, bu sezon tek hedeflerini 3. Lig'e çıkmak olarak belirlediklerini söyledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Cora, "Tüm planlarımızı başarı için kuruyoruz. 3.Lig hedefine ulaşacağız" diye konuştu.
- 15.1.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
Tonya Doğan’da tek hedef 3. Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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