Tekke: Üstlere tırmanacağız - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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Tekke: Üstlere tırmanacağız

Tekke: Üstlere tırmanacağız

, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Genç çalıştırıcı "Ligin ilk yarısında istediğimiz puanları toplayamadık. İkinci yarıda çok daha başarılı bir grafik çizeceğimizi düşünüyorum. Savunmada ve hücumda hep birlikte hareket edeceğiz. Amacımız İstanbulspor'u daha üst bir seviyeye çıkarmak. Öğrencilerim ve ben bunu başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 15.1.2020
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