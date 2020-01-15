Tekke: Üstlere tırmanacağız
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Genç çalıştırıcı "Ligin ilk yarısında istediğimiz puanları toplayamadık. İkinci yarıda çok daha başarılı bir grafik çizeceğimizi düşünüyorum. Savunmada ve hücumda hep birlikte hareket edeceğiz. Amacımız İstanbulspor'u daha üst bir seviyeye çıkarmak. Öğrencilerim ve ben bunu başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 15.1.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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