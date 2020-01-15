Serik’ten darbe - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Serik’ten darbe

Serik’ten darbe

Serik’ten darbe

1.Grup’ta müthiş bir maçla başladı. Serik şampiyonluk yarışındaki rakibini yendi. Kulüp başkanı , rotayı 2. Lig olarak belirledi.

Serik Belediyespor, ikinci yarıya bomba gibi girdi. Lider 24 Erzincan'ı deplasmanda Sinan Kalaycı, Güven Güneri ve Ahmet Teker'in golleriyle 3-1 yenen temsilcisi, zirvenin yeni sahibi oldu. Başkan takımı tebrik ederken, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Teknik heyet ve oyuncularımıza güveniyoruz. Rotamız İkinci Lig. İnşallah hedefimize ulaşacağız" dedi.

SIRADA AKSARAY VAR
Güney ekibinin teknik direktörü Mehmet Şansal Erzincan deplasmanında ise kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İkili averaj açısından ve liderlik için kritik bir sınavdı. Hem puan olarak öne geçtik, hem de ikili averaj durumunda avantaj bizim lehimizde. Oyuncularımı kutluyorum. Bu haftaki maçı da çok önemli. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
  1. 15.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serik’ten darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN