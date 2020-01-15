Serik’ten darbe
1.Grup’ta ikinci yarı müthiş bir maçla başladı. Serik şampiyonluk yarışındaki rakibini yendi. Kulüp başkanı Ramazan Kaçar, rotayı TFF 2. Lig olarak belirledi.
SIRADA AKSARAY VAR
Güney ekibinin teknik direktörü Mehmet Şansal Erzincan deplasmanında ise kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İkili averaj açısından ve liderlik için kritik bir sınavdı. Hem puan olarak öne geçtik, hem de ikili averaj durumunda avantaj bizim lehimizde. Oyuncularımı kutluyorum. Bu haftaki Aksaray maçı da çok önemli. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
- 15.1.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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