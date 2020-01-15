Mehmet’e dev talipler - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Mehmet’e dev talipler

Mehmet’e dev talipler

Mehmet’e dev talipler

3. Lig 1'inci Grup'ta maddi imkansızlıklar ve yasağıyla eksi 3 puanla dibe demir atan Manisaspor'da genç orta saha oyuncusu 'ı F.Bahçe ve 'ın takibe aldığı öğrenildi.

3. Lig 1'inci Grup'ta maddi imkansızlıklar ve yasağıyla eksi 3 puanla dibe demir atan Manisaspor'da genç orta saha oyuncusu 'ı F.Bahçe ve 'ın takibe aldığı öğrenildi. ile alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 18 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya başlayan ve Beşiktaş'ın harekete geçeceği belirtildi.
  1. 15.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mehmet’e dev talipler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN