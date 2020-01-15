Levent Eriş: Bir türlü istediğimiz baskıyı kuramadık - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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: Bir türlü istediğimiz baskıyı kuramadık

Levent Eriş: Bir türlü istediğimiz baskıyı kuramadık

, ile berabere kaldıkları maçın ardından, "Bir türlü istediğimiz baskıyı kuramadık. Antrenmanlarda gösterdikleri mücadeleyi bugün sahada göremedik" diye konuştu.

, ile berabere kaldıkları maçın ardından, "Bir türlü istediğimiz baskıyı kuramadık. Antrenmanlarda gösterdikleri mücadeleyi bugün sahada göremedik" diye konuştu.
  1. 15.1.2020
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