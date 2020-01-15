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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Kader birliği

Kader birliği

Es-Es’in çalıştırıcısı yasağı kalkmaz. Bu oyuncularla başaracağız” dedi.

'da teknik direktör Mustafa ikinci devre öncesi açıklamalarda bulundu. Özer " yasağının kalkması zor. Biz taşın altına gövdemizi koyduk. Oyuncularımla kader birliği yaptık. İşimiz kolay değil ama zoru başarmaya çalışacağız" dedi. Özer, Eskişehirspor'un Türk futbolu için önemli bir değer ve oyuncu fabrikası olduğunu söyledi, "Yetenekli ve bu kulübün 5 yılını kurtaracak gençlerimiz var" ifadelerini kullandı.
  1. 15.1.2020
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