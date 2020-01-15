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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Isparta’dan 5 transfer

7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Spor'da 5 futbolcu gönderildi, 4 yeni oyuncu edildi.

7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Spor'da 5 futbolcu gönderildi, 4 yeni oyuncu edildi. Hakan Çorlak, Furkan Yıldırım, Deniz Boztepe ve Mustafa Kurcan'la yollar ayrıldı. 32 Spor dış transferde Çubukspor'dan kanat oyuncusu Nurettin Çakır, orta saha oyuncusu İsa Taştemir, Atakum Belediyespor'dan kaleci Ali Yasin Demir ile Beyoğlu Yeni Çarşıspor'dan bek oyuncusu Güven Şen'i transfer etti. Başkan Atakan Yazgan, sol bek ve orta saha transferi yapacaklarını belirtti. Yazgan, kampında takımı da ziyaret ederek, çalışmaları yerinde izleyeceklerini söyledi.

  1. 15.1.2020
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