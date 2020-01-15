BAL 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Spor'da 5 futbolcu gönderildi, 4 yeni oyuncu transfer edildi.
BAL 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Spor'da 5 futbolcu gönderildi, 4 yeni oyuncu transfer edildi. Hakan Çorlak, Furkan Yıldırım, Deniz Boztepe ve Mustafa Kurcan'la yollar ayrıldı. Isparta 32 Spor dış transferde Çubukspor'dan kanat oyuncusu Nurettin Çakır, orta saha oyuncusu İsa Taştemir, Samsun Atakum Belediyespor'dan kaleci Ali Yasin Demir ile Beyoğlu Yeni Çarşıspor'dan bek oyuncusu Güven Şen'i transfer etti. Başkan Atakan Yazgan, sol bek ve orta saha transferi yapacaklarını belirtti. Yazgan, Antalya kampında takımı da ziyaret ederek, çalışmaları yerinde izleyeceklerini söyledi.
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Isparta’dan 5 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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