Isparta’dan 5 transfer

BAL 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Spor'da 5 futbolcu gönderildi, 4 yeni oyuncu transfer edildi. Hakan Çorlak, Furkan Yıldırım, Deniz Boztepe ve Mustafa Kurcan'la yollar ayrıldı. Isparta 32 Spor dış transferde Çubukspor'dan kanat oyuncusu Nurettin Çakır, orta saha oyuncusu İsa Taştemir, Samsun Atakum Belediyespor'dan kaleci Ali Yasin Demir ile Beyoğlu Yeni Çarşıspor'dan bek oyuncusu Güven Şen'i transfer etti. Başkan Atakan Yazgan, sol bek ve orta saha transferi yapacaklarını belirtti. Yazgan, Antalya kampında takımı da ziyaret ederek, çalışmaları yerinde izleyeceklerini söyledi.