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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Hayalimiz var

Hayalimiz var

Keçiören’in kalecisi ilk devreyi 3. sırada bitirdiklerini hatırlattı. “ uzak değil” dedi

1. Lig'e bu sezon başında çıkan Keçiörengücü kimsenin beklemediği müthiş bir performans sergiledi. Topladığı 28 puanla 3. sırada yer alan Keçiörengücü sezon başında lige tutunmayı hedeflerken şimdi çıtayı daha yukarı koydu. Kalesinde sadece 10 gol gören Başkent ekibinin başarılı eldiveni da ikinci yarıdan umutlu. Metin "Belli bir sistemimiz ve oyun anlayışımız var. Bizi başta çok dikkate almadılar. Haftalar geçtikçe tehlikeli bir takım olduğumuzun farkına vardılar. İyi top oynamaya çalışıyoruz. İlk yarıyı 3. sırada tamamladık. Bu durumun herkes farkında. bize uzak değil. Buralara kadar geldik. Devamını da getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Keçiörengücü'nün başarılı kalecisi Metin Uçar şöyle konuştu: "Taraftarımız 2. Lig'deyken de hep arkamızdaydı. Bunu sene de aynı şekilde destekliyorlar. Biz de kulübümüzü elimizden geldiğince üst sıralara taşımaya çalışıyoruz. Tek istediğimiz stadı doldursunlar. Bizlere daha fazla itici güç olsunlar"

  1. 15.1.2020
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