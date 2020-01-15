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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Gladky iddiası

Gladky iddiası

Karagümrük hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. temsilcisinin forvet adayları arasında ilk sırada olduğu iddia edildi.

Karagümrük hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. temsilcisinin forvet adayları arasında ilk sırada olduğu iddia edildi. Ukraynalı oyuncu ilk devrede Demirspor forması giymişti. 32 yaşındaki futbolcu ilk yarıda 9 maçta 3 defa ağları sarsmıştı. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
  1. 15.1.2020
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