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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Fotoğrafçı, yönetici...

Fotoğrafçı, yönetici...

1. A Grubu temsilcisi ve 'nde yer alan , takımın hem yöneticisi hem futbolcusu hem de fotoğrafçısı olarak görev yapıyor.

1. A Grubu temsilcisi ve 'nde yer alan , takımın hem yöneticisi hem futbolcusu hem de fotoğrafçısı olarak görev yapıyor. Ünlü, "Maçta oynuyorum. Kadroda yoksam fotoğraf çekiyorum ya da idmanlarda bir yandan fotoğraf çekiyorum. Hemen işimi halledip tekrar idmana geri gelebiliyorum. Futbolcu da izliyorum" dedi.
  1. 15.1.2020
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