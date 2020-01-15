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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Doğa Altay'da

Doğa Altay'da

 temsilcisi Altay öncesinde kadrosunu yapılandırmaya devam ediyor. , ile yollarını ayıran 'yi renklerine bağladı.

temsilcisi Altay öncesinde kadrosunu yapılandırmaya devam ediyor. , ile yollarını ayıran 'yi renklerine bağladı. 27 yaşındaki futbolcu, Altay ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Balıkesirspor formasıyla 15 lig maçına çıkan Doğa İşeri, 3 asistle oynadı.

  1. 15.1.2020
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