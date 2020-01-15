Doğa Altay'da

İzmir temsilcisi Altay ikinci yarı öncesinde kadrosunu yapılandırmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Balıkesirspor ile yollarını ayıran Doğa İşeri'yi renklerine bağladı. 27 yaşındaki futbolcu, Altay ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Balıkesirspor formasıyla 15 lig maçına çıkan Doğa İşeri, 3 asistle oynadı.