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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Diop ’da

Diop Adana’da

Turuncu-beyazlılar, 'u kadrosuna kattı. Kristiansund ekibinde forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 1.96 boyunda.

Turuncu-beyazlılar, 'u kadrosuna kattı. Kristiansund ekibinde forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 1.96 boyunda. 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayan Diop "KariyerimeiAdanaspor'da sürdüreceğim için mutluyum. Kulübü kötü günlerinden çıkarmak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 15.1.2020
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