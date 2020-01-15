Diop Adana’da
Turuncu-beyazlılar, Amidou Diop'u kadrosuna kattı. Kristiansund ekibinde forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 1.96 boyunda.
Turuncu-beyazlılar, Amidou Diop'u kadrosuna kattı. Kristiansund ekibinde forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 1.96 boyunda. 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayan Diop "KariyerimeiAdanaspor'da sürdüreceğim için mutluyum. Kulübü kötü günlerinden çıkarmak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.
- 15.1.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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