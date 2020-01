Ceyhan tam gaz

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta liderliğini sürdüren Ceyhanspor, gözünü şampiyonluğa dikti. Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştiren yeşil-beyazlı takım, üç transferle daha kadrosunu güçlendirdi. Adana temsilcisi, son olarak Erzin'de forma giyen 32 yaşındaki orta saha Timur Bayram Özgöz, Cumhuriyet Üniversitesi'nden 22 yaşındaki defans Mert Cörten ve Adanaspor'dan eski oyuncusu 21 yaşındaki orta saha Yusuf Fırat Kaplan'ı renklerine bağladı.

İLÇE KENETLENDİ

İlçe şampiyonluk yolunda kenetlenirken Ceyhanspor'da iş adamı Süleyman Altınışık ve Ceyhan Ticaret Borsası üyesi işadamlarından destek geldi. Kulübe destek olan iş adamlarına teşekkürlerini ileten Başkan Hülya Erdem, "Ceyhanspor, Ceyhan'ın milli takımıdır. Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın her fırsatta belirttiği gibi adında Ceyhan geçen her şey bizim için çok kıymetlidir. Takımımız Bölgesel Amatör Lig'de lider durumda. Bu yılın şampiyonu biziz. Ceyhanspor'un her dalında parlayan yıldız olacak" diye konuştu.