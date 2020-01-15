Ceyhan tam gaz
Transferde son olarak orta saha Timur Bayram Özgöz, defans Mert Cörten ve genç yetenek Yusuf Fırat Kaplan’ı alan yeşil-beyazlılar şampiyonluk yolunda hayli iddialı
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta liderliğini sürdüren Ceyhanspor, gözünü şampiyonluğa dikti. Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştiren yeşil-beyazlı takım, üç transferle daha kadrosunu güçlendirdi. Adana temsilcisi, son olarak Erzin'de forma giyen 32 yaşındaki orta saha Timur Bayram Özgöz, Cumhuriyet Üniversitesi'nden 22 yaşındaki defans Mert Cörten ve Adanaspor'dan eski oyuncusu 21 yaşındaki orta saha Yusuf Fırat Kaplan'ı renklerine bağladı.
İLÇE KENETLENDİ
İlçe şampiyonluk yolunda kenetlenirken Ceyhanspor'da iş adamı Süleyman Altınışık ve Ceyhan Ticaret Borsası üyesi işadamlarından destek geldi. Kulübe destek olan iş adamlarına teşekkürlerini ileten Başkan Hülya Erdem, "Ceyhanspor, Ceyhan'ın milli takımıdır. Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın her fırsatta belirttiği gibi adında Ceyhan geçen her şey bizim için çok kıymetlidir. Takımımız Bölgesel Amatör Lig'de lider durumda. Bu yılın şampiyonu biziz. Ceyhanspor'un her dalında parlayan yıldız olacak" diye konuştu.
- 15.1.2020
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misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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