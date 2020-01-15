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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Ceyhan tam gaz

Ceyhan tam gaz

Transferde son olarak orta saha , defans ve genç yetenek ’ı alan yeşil-beyazlılar şampiyonluk yolunda hayli iddialı

Spor Toto 5. Grup'ta liderliğini sürdüren Ceyhanspor, gözünü şampiyonluğa dikti. Yeni sezon hazırlıklarını 'da gerçekleştiren yeşil-beyazlı takım, üç transferle daha kadrosunu güçlendirdi. temsilcisi, son olarak Erzin'de forma giyen 32 yaşındaki orta saha , 'nden 22 yaşındaki defans ve 'dan eski oyuncusu 21 yaşındaki orta saha 'ı renklerine bağladı.

İLÇE KENETLENDİ

İlçe şampiyonluk yolunda kenetlenirken Ceyhanspor'da iş adamı Süleyman Altınışık ve Ceyhan Ticaret Borsası üyesi işadamlarından destek geldi. Kulübe destek olan iş adamlarına teşekkürlerini ileten Başkan Hülya Erdem, "Ceyhanspor, Ceyhan'ın milli takımıdır. Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın her fırsatta belirttiği gibi adında Ceyhan geçen her şey bizim için çok kıymetlidir. Takımımız Bölgesel Amatör Lig'de lider durumda. Bu yılın şampiyonu biziz. Ceyhanspor'un her dalında parlayan yıldız olacak" diye konuştu.

  1. 15.1.2020
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