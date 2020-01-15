Bursa’da iki aday

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen takımlardan Bursaspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kanada Serdar Özkan'ı alan Timsahların yeni hedefi sol bek. Yeşil- beyazlıların görüştüğü 3 isim vardı. Yusuf Acer, Erzurumspor'un yolunu tuttu. Geriye Denizlispor'dan ayrılan Kerem Can Akyüz ile Aytemiz Alanyaspor'da forma şansı bulamayan Kaan Kanak kaldı. Bursaspor iki isimden birini kadrosuna katmayı hedefliyor.

HEPSİ KARAKTERLİ

Teknik direktör İbrahim Üzülmez de transfer döneminin zor geçtiğini söyledi. Üzülmez "Rakiplerimiz bazen transferi bozuyor. Belirlediğimiz 2-3 isim var. Onları almak istiyoruz" dedi. Üzülmez, mevcut kadroya güvendiğini de belirterek "Onlar 30 puan topladı. Hepsi çok karakterli oyuncular. İkinci devre üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bursaspor gibi büyük bir camiaya Süper Lig yakışır. Biz de bunun için uğraşıyoruz" diye konuştu.