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15 Ocak 2020, Çarşamba
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’da iki aday

Bursa’da iki aday

takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek için Kerem Can ve ile görüşmeler sürüyor.

1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen takımlardan kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kanada Serdar Özkan'ı alan Timsahların yeni hedefi sol bek. Yeşil- beyazlıların görüştüğü 3 isim vardı. Yusuf Acer, Erzurumspor'un yolunu tuttu. Geriye Denizlispor'dan ayrılan ile Aytemiz Alanyaspor'da forma şansı bulamayan kaldı. Bursaspor iki isimden birini kadrosuna katmayı hedefliyor.

HEPSİ KARAKTERLİ
Teknik direktör İbrahim Üzülmez de döneminin zor geçtiğini söyledi. Üzülmez "Rakiplerimiz bazen transferi bozuyor. Belirlediğimiz 2-3 isim var. Onları almak istiyoruz" dedi. Üzülmez, mevcut kadroya güvendiğini de belirterek "Onlar 30 puan topladı. Hepsi çok karakterli oyuncular. İkinci devre üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bursaspor gibi büyük bir camiaya yakışır. Biz de bunun için uğraşıyoruz" diye konuştu.

  1. 15.1.2020
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