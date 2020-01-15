Atlas’tan transfer şov

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup ekiplerinden Atlasspor, transfer sezonunun açılması ile 7 futbolcu ile anlaşarak kadrosuna kattı. Oynadığı 13 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alıp 18 puanla 7. sırada bulunan Atlasspor, eksik bölgelere yeni isimler takviye yaparak Antalya'da kampa girdi. Teknik direktör Keskin Çetinkaya ile çıkış arayan Atlas'ın yeni transferleri şöyle: Ramazan Bal (Forvet- Beşyüzevler), Tolga Cengiz (Orta saha- Dersim), Abdülsamet Mert (Solbek-Yeşilköy), İbrahim Aydinç (Kaleci-Sultangazi), Erdi Yeşiltepe (Sol açık-B.Y.Çarşı), Abdulkerim Canlı (Orta saha-Göreme), Samet Bozkurt (Stoper-Sancaktepespor).