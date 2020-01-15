Atlas’tan transfer şov
10. Grup ekiplerinden Atlasspor, transferde 7 isimle anlaşıp adeta gövde gösterisi yaptı.
Bölgesel Amatör Lig 10. Grup ekiplerinden Atlasspor, transfer sezonunun açılması ile 7 futbolcu ile anlaşarak kadrosuna kattı. Oynadığı 13 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alıp 18 puanla 7. sırada bulunan Atlasspor, eksik bölgelere yeni isimler takviye yaparak Antalya'da kampa girdi. Teknik direktör Keskin Çetinkaya ile çıkış arayan Atlas'ın yeni transferleri şöyle: Ramazan Bal (Forvet- Beşyüzevler), Tolga Cengiz (Orta saha- Dersim), Abdülsamet Mert (Solbek-Yeşilköy), İbrahim Aydinç (Kaleci-Sultangazi), Erdi Yeşiltepe (Sol açık-B.Y.Çarşı), Abdulkerim Canlı (Orta saha-Göreme), Samet Bozkurt (Stoper-Sancaktepespor).
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
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Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Atlas’tan transfer şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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