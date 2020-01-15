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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Atlas’tan şov

Atlas’tan transfer şov

10. Grup ekiplerinden Atlasspor, transferde 7 isimle anlaşıp adeta gövde gösterisi yaptı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup ekiplerinden Atlasspor, sezonunun açılması ile 7 futbolcu ile anlaşarak kadrosuna kattı. Oynadığı 13 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alıp 18 puanla 7. sırada bulunan Atlasspor, eksik bölgelere yeni isimler takviye yaparak 'da kampa girdi. Teknik direktör Keskin Çetinkaya ile çıkış arayan Atlas'ın yeni transferleri şöyle: Ramazan Bal (Forvet- Beşyüzevler), Tolga Cengiz (Orta saha- Dersim), Abdülsamet Mert (Solbek-Yeşilköy), İbrahim Aydinç (Kaleci-Sultangazi), Erdi Yeşiltepe (Sol açık-B.Y.Çarşı), Abdulkerim Canlı (Orta saha-Göreme), Samet Bozkurt (Stoper-Sancaktepespor).

  1. 15.1.2020
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