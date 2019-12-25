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25 Aralık 2019, Çarşamba
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’ın isyanı

Zonguldak’ın isyanı

2. Grup'ta mücadele eden 'da Başkan 'dan büyük isyan... halkına çağrı yapan Caner, "Burada para vermeden bizi otele almıyor. Bir kuruş indirim yok. Dışarıdan gelen adamla bize aynı parayı söylüyorlar. Bir de bu para kasalarına girmeden bizi almıyorlar. Rezervasyon bile almıyorlar. Biz 'nin her yerinde otellerde kalıyoruz. Zonguldak için duyarlı olalım" dedi.

2. Grup'ta mücadele eden 'da Başkan 'dan büyük isyan... halkına çağrı yapan Caner, "Burada para vermeden bizi otele almıyor. Bir kuruş indirim yok. Dışarıdan gelen adamla bize aynı parayı söylüyorlar. Bir de bu para kasalarına girmeden bizi almıyorlar. Rezervasyon bile almıyorlar. Biz 'nin her yerinde otellerde kalıyoruz. Zonguldak için duyarlı olalım" dedi.
  1. 25.12.2019
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