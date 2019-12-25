Vukovic: 3 puanı hak ettik - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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: 3 puanı hak ettik

Vukovic: 3 puanı hak ettik

kalecisi , müthiş oynadığı mücadelesi sonrası konuştu. Deneyimli eldiven "Uzun süredir kazanamıyorduk ve böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Çok mutluyuz. üst sıralara tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

kalecisi , müthiş oynadığı mücadelesi sonrası konuştu. Deneyimli eldiven "Uzun süredir kazanamıyorduk ve böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Çok mutluyuz. üst sıralara tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 25.12.2019
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