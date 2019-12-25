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25 Aralık 2019, Çarşamba
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’ta değişim vakti

Uşak’ta değişim vakti

'ta son 3 maçını kazanıp devre arasına 21 puanla girerek nefes alan Uşakspor'da kadroda operasyon yapıldı. Kırmızı-siyahlı kulüp, ve Tuğrul Başkan ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı. Uşakspor'da Ali Say, ilk yarıda 13, Tuğrul ise 10 maçta görev almıştı. için çalışmalar da devam ediyor.

'ta son 3 maçını kazanıp devre arasına 21 puanla girerek nefes alan Uşakspor'da kadroda operasyon yapıldı. Kırmızı-siyahlı kulüp, ve Tuğrul Başkan ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı. Uşakspor'da Ali Say, ilk yarıda 13, Tuğrul ise 10 maçta görev almıştı. için çalışmalar da devam ediyor.
  1. 25.12.2019
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