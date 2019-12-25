Samsunspor’dan çifte bomba

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'da transfer harekatı başladı. Kırmızıbeyazlı takım, Balıkesirspor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki golcü İbrahim Halil Çolak ve Sancaktepe'den 24 yaşındaki stoper Recer Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı kulübün, takım içindeki dengeleri koruyacak şekilde bir transfer politikası izleyeceği dile getirildi.

'İKİNCİ YARI ZORLU GEÇECEK'

Büyük hedeflerle Samsunspor'a geldiğini ifade eden teknik direktör Sağlam, "Yönetim kurulumuz bize her türlü imkanı sağlıyor. 5 senelik bir projenin içine girdik. Kadromuzu bize katkı sağlayacak isimlerle takviye ederek ikinci yarıya başlayacağız. Devre arası kampını en iyi şekilde değerlendireceğiz. İkinci yarının daha zorlu geçeceğini biliyoruz. İlk hedefimiz şampiyon olup TFF 1. Lig'e çıkmak. Sonra Süper Lig hayalimizin peşinde koşacağız" ifadelerini kullandı.

İLK YARININ EN'LERİ

Samsunspor, ilk yarıyı 40 puanla ikinci sırada tamamladı. Takımda Nurullah Aslan en çok forma giyen oyuncu olurken, Bahattin Köse de 15 golle takımın gol kralı oldu.

Halil Çolak, Kasımpaşa ve Akhisar formalarıyla 5 yıl Süper Lig'de top koşturdu