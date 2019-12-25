Samsunspor’dan çifte bomba
Karadeniz ekibi Balıkesir’den ayrılan golcü İbrahim Halil Çolak ve Sancaktepe’nin genç stoperi Recep Burak Yılmaz’ı renklerine kattı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'da transfer harekatı başladı. Kırmızıbeyazlı takım, Balıkesirspor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki golcü İbrahim Halil Çolak ve Sancaktepe'den 24 yaşındaki stoper Recer Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı kulübün, takım içindeki dengeleri koruyacak şekilde bir transfer politikası izleyeceği dile getirildi.
'İKİNCİ YARI ZORLU GEÇECEK'
Büyük hedeflerle Samsunspor'a geldiğini ifade eden teknik direktör Sağlam, "Yönetim kurulumuz bize her türlü imkanı sağlıyor. 5 senelik bir projenin içine girdik. Kadromuzu bize katkı sağlayacak isimlerle takviye ederek ikinci yarıya başlayacağız. Devre arası kampını en iyi şekilde değerlendireceğiz. İkinci yarının daha zorlu geçeceğini biliyoruz. İlk hedefimiz şampiyon olup TFF 1. Lig'e çıkmak. Sonra Süper Lig hayalimizin peşinde koşacağız" ifadelerini kullandı.
İLK YARININ EN'LERİ
Samsunspor, ilk yarıyı 40 puanla ikinci sırada tamamladı. Takımda Nurullah Aslan en çok forma giyen oyuncu olurken, Bahattin Köse de 15 golle takımın gol kralı oldu.
Halil Çolak, Kasımpaşa ve Akhisar formalarıyla 5 yıl Süper Lig'de top koşturdu
- 25.12.2019
-
Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
-
Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
-
Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
Samsunspor’dan çifte bomba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.