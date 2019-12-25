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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Süper Amatör Lig’de mücadele eden ile Ahmetlispor futbol takımları arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından saha karıştı.

Alaşehır Stadyumu'nda karşı karşıya gelen ile Ahmetlispor arasındaki maç normal süresi Alaşehirspor'un 1- 0 üstünlüğü ile sona erdi. Hakem Gökberk Aslan 4 dakikalık uzatma gösterdi. 90+3'üncü dakikada Bayram'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Uzun süre yapılan itirazlar sonucu değiştirmedi. Penaltı atışını kullanan Ahmetlisporlu Serkan Güven, skora dengeyi getirdi. Penaltı atışının golle sonuçlanması sonrası saha içinde gerginlik yaşandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları birbirlerine girdi. Çıkış kapısı önünde çıkan arbede, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Hakem üçlüsü, kavga bittikten sonra polislerin kontrolünde soyunma odasına gidebildi. Alaşehirli taraftarlar tel örgülerin üzerine tırmanarak hakemlere ve rakip takım futbolcularına tepki gösterdi. Olayların daha fazla büyümesini güvenlik güçleri önledi.
  1. 25.12.2019
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