Menemen bayramı
Osmanlıspor’a kaybettikten sonra çıktığı 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik alan Menemen, lider Hatayspor’un peşine takıldı.
Menemenspor'un müthiş çıkışı sürüyor. 6. hafta sahasında Osmanlıspor'u konuk eden Ege temsilcisi rakibine 2-1 kaybetmişti. Bu maç sonrasında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alan Menemenspor, yenilgi nedir unuttu. Ligin yeni temsilcisi olan Menemenspor bu müthiş çıkışıyla 2. sıraya kadar tırmandı. Lider Hatayspor'un 8 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İzmir ekibi sezonun ilk yarısını play-off hattında bitirmeyi garantiledi.
TÜM KRİZLERİ AŞTI
Ege ekibi için sezon hiç de iyi başlamamıştı. Kongre, yönetim krizleri ve açılan davalar sebebiyle bir süre yönetim kuramayan Menemenspor bu zorlu günleri aştı. İlk defa mücadele ettiği TFF 1. Lig'de fırtına gibi esen İzmin temsilcisi, teknik direktör Cenk Laleci yönetiminde zaferlere koşuyor. Laleci "Bursaspor karşısında geri düştük ancak bir an olsun bile kaybedeceğimizi düşünmedik. Bu noktalara geldikten sonra hedef çıtanız da yükseliyor" dedi.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
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Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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