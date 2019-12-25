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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Menemen bayramı

’a kaybettikten sonra çıktığı 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik alan Menemen, lider Hatayspor’un peşine takıldı.

Menemenspor'un müthiş çıkışı sürüyor. 6. hafta sahasında 'u konuk eden Ege temsilcisi rakibine 2-1 kaybetmişti. Bu maç sonrasında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alan Menemenspor, yenilgi nedir unuttu. Ligin yeni temsilcisi olan Menemenspor bu müthiş çıkışıyla 2. sıraya kadar tırmandı. Lider Hatayspor'un 8 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. ekibi sezonun ilk yarısını play-off hattında bitirmeyi garantiledi.

TÜM KRİZLERİ AŞTI

Ege ekibi için sezon hiç de iyi başlamamıştı. Kongre, yönetim krizleri ve açılan davalar sebebiyle bir süre yönetim kuramayan Menemenspor bu zorlu günleri aştı. İlk defa mücadele ettiği 1. Lig'de fırtına gibi esen İzmin temsilcisi, teknik direktör Cenk Laleci yönetiminde zaferlere koşuyor. Laleci "Bursaspor karşısında geri düştük ancak bir an olsun bile kaybedeceğimizi düşünmedik. Bu noktalara geldikten sonra hedef çıtanız da yükseliyor" dedi.

  1. 25.12.2019
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