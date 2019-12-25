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25 Aralık 2019, Çarşamba
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tam gaz

Kütahya tam gaz

9. grupta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını, en yakın rakibine 5 puan fark atarak namağlup lider tamamlayan hazırlıklarına başladı.

9. grupta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını, en yakın rakibine 5 puan fark atarak namağlup lider tamamlayan hazırlıklarına başladı. İlk yarıyı namağlup lider tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Sportif Direktör Tolga Tağ, "İlk yarıyı 5 puan fark atarak lider bitirsek de henüz işimiz bitmedi, daha iyisini yapmak durumundayız. Hedef takım olmak. Lider olmak zor, zirvede kalabilmek daha da zor. İkinci yarının daha sıkı ve kolay olmayan şartlarda geçeceği bilinciyle, rehavete kapılmadan, daha çok çalışarak sezon sonunda profesyonel lige çıkmak en büyük arzumuzdur" diye konuştu.
  1. 25.12.2019
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