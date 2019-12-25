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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Kralın dönüşü

Kralın dönüşü

5 haftadır gol atamayan Paixao, deplasmanında 2 kez ağları sarstı. Kralın dönüşüyle Altay kritik bir galibiyet daha aldı

TFF 1. Lig'de 6 hafta kazanamadıktan sonra Altay, 'u mağlup ederek moral bulmuştu. temsilcisi, Erzurumspor'u deplasmanda süper yıldızı Marco Paixao ile geçti. Altay, rakibini 3-1'lik skorla devirirken 2 golü Portekizli yıldız kaydetti. 5 haftadır suskun olan 35 yaşındaki futbolcu attığı 2 golle 3 puanı getirdi. 16 maçta 8 gole ulaşan Paixao "Sezona iyi başlamamıştık. Toparlandık. Şimdi hedefimiz ilk 6'ya yükselmek" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Ali Tandoğan ile 3 maçta 2 galibiyet alan Altay'da yüzler gülüyor. Tandoğan "Erzurumspor çok kaliteli bir takım. Hızlı hücumlarla goller attık. Taktiğimiz tuttu" ifadelerini kullandı.
  1. 25.12.2019
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